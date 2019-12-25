В Рособрнадзоре объяснили, какие категории школьников смогут сдать экзамен в резервные дни.

Пересдать ЕГЭ ради лучшего балла в 2020 году будет нельзя. Об этом журналистам во время "Горячей линии ЕГЭ-2020" рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Чиновник отметил, что резервные дни для сдачи единого государственного экзамена предусмотрены, однако на них могут рассчитывать только определенная категория выпускников.

В дополнительный день сдать ЕГЭ смогут те, кто по уважительной причине не смог явиться на сдачу экзамена в основной день. Сдать экзамен в резервный день также смогут те, кто не смог закончить ЕГЭ в основной день из-за состояния здоровья. В последнем случае на школьника должен быть оформлен специальный протокол в пункте проведения экзамена.

В этом году пересдач не планируется... не чтобы улучшить результат Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора

Музаев отметил, что те выпускники школ, которые не наберут минимальный балл на ЕГЭ не смогут пересдать экзамен.

В Рособрнадзоре считают, что результаты ЕГЭ из-за пандемии не ухудшатся.