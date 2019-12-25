Анзор Музаев не думает, что выпускники школ этого года сдадут ЕГЭ хуже, чем их предшественники.

В Рособрнадзоре считают, что результаты ЕГЭ из-за пандемии не ухудшатся. Об этом журналистам в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020" рассказал врио главы ведомства Анзор Музаев. Чиновник считает, что негативных результатов по проведению в 2020 году единого государственного экзамена ждать не следует. Он напомнил, что у выпускников школ дополнительно был месяц, чтобы подготовиться к ЕГЭ.

Дополнительный месяц получен к нормальной подготовке к экзамену. Это тоже некий бонус. Да, было трудно на самоизоляции, но ограничение привело во многих случаях к тому, что ребята больше времени уделили подготовке Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора

Чиновник призывает не верить скептическим прогнозам по сдаче ЕГЭ в 2020 году. Музаев добавил, что "время покажет". Однако он сам лично считает, что результаты выпускников этого года не будут хуже, чем в предыдущие года.

Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа.