Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.

Роскосмос предоставит астронавтам NASA два места для полетов на кораблях "Союз". Американцы сделали запрос, но подтверждения еще не получили. Генеральный директор ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла принципиальное решение. Об этом написали "РИА Новости".

Астронавты полетят вместе с нашими космонавтами на ракетах. "Союзы" доставят пассажиров до МКС. Полеты запланированы на конец 2020 и весну 2021 года. На данный момент иностранцы запросили именно два места.

Ранее Piter.tv писал о том, что российский экипаж МКС займется поиском полезных ископаемых.

Видео: YouTube/Космический центр Южный