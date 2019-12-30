Роскомнадзор ожидает ответа Facebook и Twitter о локализации баз данных до 31 января

В Роскомнадзоре ждут ответ Facebook и Twitter на запрос о локализации баз данных россиян. Глава ведомства направил его 31 декабря 2019 года, сообщило ФБА "Экономика сегодня".
Ответ должен быть получен в течение месяца, то есть до 31 января 2020 года.
Разбирательство Роскомнадзора с зарубежными социальными медиа тянется с 2018 года. Тогда ведомство потребовало предоставить отчет о локализации персональных данных пользователей из России, однако требование проигнорировали.
В конце 2019 года Александр Жаров пригрозил Facebook и Twitter "большим штрафом" за нарушение российского законодательства. В итоге компании оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что возможная отмена платы за соцсети сделает Интернет бесплатным для большинства россиян.
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