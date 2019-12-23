Facebook и Twitter могут заплатить штраф за отказ локализировать базы пользователей из РФ

Сумму штрафа в Роскомнадзоре не озвучили.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook большим штрафом. Меру придется применить в том случае, если социальные медиа не локализуют базы с данными российских пользователей до января 2020, передало "Экономика сегодня".

По словам Жарова, площадки знают о требованиях российского законодательства с апреля, однако до сих пор не выполнили его. В Роскомнадзоре считают, что штраф может оказаться более эффективной мерой, чем угроза блокировки. При этом в ведомстве надеются, что удастся обойтись без санкций.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Facebook разрабатывает собственную операционную систему.

Видео: YouTube / Aperture