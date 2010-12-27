Facebook разрабатывает собственную операционную систему. Компания хочет перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google. Об этом сообщает engadget.com.
Новая операционка будет построена с нуля. Ее разработкой будет заниматься бывший инженер Microsoft Марк Луковский. В свое время он создал Windows NT. Пока компания Facebook никаких подробностей не раскрывает. Поэтому неизвестно, когда именно появится ОС, и на каких устройствах.
Кроме того, Facebook разрабатывает собственного голосового помощника, похожего на Siri и Alexa.
Ранее мы писали, что в интернет утекли данные 267 млн пользователей Facebook.
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