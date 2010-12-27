Компания хочет перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google.

Facebook разрабатывает собственную операционную систему. Компания хочет перестать зависеть от других техногигантов, таких как Google. Об этом сообщает engadget.com.

Новая операционка будет построена с нуля. Ее разработкой будет заниматься бывший инженер Microsoft Марк Луковский. В свое время он создал Windows NT. Пока компания Facebook никаких подробностей не раскрывает. Поэтому неизвестно, когда именно появится ОС, и на каких устройствах.

Кроме того, Facebook разрабатывает собственного голосового помощника, похожего на Siri и Alexa.

Ранее мы писали, что в интернет утекли данные 267 млн пользователей Facebook.