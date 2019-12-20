Данные уже обезопасили, но ими могли успеть воспользоваться хакеры.

В интернет утекли данные 267 млн пользователей Facebook. Большая часть пострадавших проживает на территории США. Об этом заявили программисты из Comparitech со ссылкоц на специалиста по безопасности Боба Дьяченко.

Хакеры могли получить любую информацию в свободном доступе, без ввода пароля и даже регистрации. Сведения содержали мобильные номера, имена, другие личные характеристики. Их можно использовать для спам-рассылок и фишинговых атак.

Предположительно, подобная база создавалась специалистами из Вьетнама. В Facebook направили уведомление об угрозе, которую необходимо устранить. Однако скорее всего ссылка на нее давно утекла через хакерские форумы. В сети она появилась еще 4 декабря, а 14 найдена программистами. К 19 числу доступ к базе данных закрыли.

Ранее Piter.tv писал о том, что учения по "суверенному Рунету" перенесены на 23 декабря.