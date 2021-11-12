Базу резервистов обновят за счёт данных налоговой и ПФР в Ленобласти

Также военкоматы смогут воспользоваться базами данных Фонда медицинского страхования и полиции.

Военкоматы Ленобласти обновят устаревшие базы резервистов с помощью хранилищ

персональных данных налоговой службы, ПФР и других федеральных ведомств. Об этом в среду, 26 октября, пишут "Невские новости".

По словам вице-губернатора области Михаила Ильина, военкоматы смогут воспользоваться базами данных Фонда медицинского страхования и полиции. При этом доступ к базам должны получить отдельные должностные лица военкоматов, которые используют полученную информацию для уточнения данных резервистов.

По мнению властей, это актуализирует сведения о месте работы, проживания, семейном положении и здоровье, что позволит свести к минимуму ошибки при частичной мобилизации.

Ранее стало известно, когда в Ленобласти может завершиться частичная мобилизация. На днях к властям поступили задачи по доукомплектации состава Росгвардии.

Фото: Piter.tv

