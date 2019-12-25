В полиции считают, что фигурантов дела использовали "в темную".

В Москве арестованы три человека, продавшие Навальному через даркнет личные данные граждан. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Подозрение пало на трех местных жителей. Следствие считает, что мужчины за денежное вознаграждение искали личные данные частных лиц. Далее сведения использовались при проведении расследований российского оппозиционера. Речь идет о Петре Каткове, Александре Зеленцове и Игоре Зайцеве.

Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. источник агентства

Предположительно, фигуранты дела использовали фальшивые документы сотрудников МВД. При этом мужчины не знали, что одним из их клиентов стал Алексей Навальный. Сейчас им предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. По решению Басманного суда подозреваемые отправлены под домашний арест из-за расследования по статье 327 и 138 УК РФ.

Суд назначил 10 месяцев обвиняемому в перекрытии дорог на акции в Москве в поддержку Навального.

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