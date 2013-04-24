Суд назначил 10 месяцев обвиняемому в перекрытии дорог на акции в Москве в поддержку Навального

С марта Глебу Марьясову были запрещены определенные действия, например, пользование Интернетом.

В России вынесли первый приговор за перекрытие дорог. Мировой суд Тверского района Москвы постановил заключить под стражу секретаря красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глеба Марьясова. Об этом сообщил его адвокат Василий Кушнир.

По словам адвоката, с учетом меры пресечения Марьясов проведет в колонии 6 месяцев. Он назвал приговор "суровым" и не основанным на законе. Речь идет о перекрытии дорог на протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального, митинг не был согласован.

Секретаря ЛПР в Красноярске осудили по статье "Умышленное блокирование транспортных коммуникаций либо воспрепятствование движению транспортных средств". Суд счел, что Марьясов создал условия для угрозы порчи имущества. Как отметил Кушнир, фактического вреда все же нанесено не было. Кроме того, судья полностью удовлетворил иски метро и "Мосгортранса" к активисту на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей, рассказал "РИА Новости" другой адвокат Дмитрий Захватов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участника протестной акции в Петербурге лишили свободы на 3 года.

Видео: Telegram / Протестный МГУ