"Ъ": в Сети продают данные о покупателях фейковых справок о вакцинации

Хакеры продают данные о 500 тысячах россиян.

В Интернете продают данные о покупателях фейковых справок о вакцинации. Об этом сообщили журналисты издания "Коммерсант". По информации от представителей газеты, личные сведения хакеры слили о более 500 жителях российской столицы и Московской области. Все потерпевшие от кибератак якобы объединены тем, что имеют поддельные документы о проведенной вакцинации тестах ПЦР. Сведения могли быть получены через сервис по продаже подобных справок. Сейчас данные можно купить.

На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона. пишет "Коммерсант"

Авторы материала приводят данные одного из продавцов базы, с которым журналистам удалось поговорить. Он рассказал прессе о том, что в базе присутствует личная информация о паспорте гражданина РФ, его СНИЛС, номер мобильного телефона и место жительства. Там же зафиксирована дата получения "сертификата". Стоимость тысячи строк оенивается в 120 долларов.

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Фото: Piter.tv