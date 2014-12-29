Петербуржцы смогут получать субсидии на оплату ЖКХ без лишних справок и документов

Власти города намерены создать единую базу данных.

В следующем году семьи, чьи расходы на ЖКХ превышают 14 % совокупного дохода за полгода до подачи заявления, смогут получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без лишних справок и документов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Станислава Казарина 23 июля.

Власти города намерены создать единую базу данных, в которой можно найти информацию о коммунальных платежах. Система будет создана уже в этом году, в следующем году она будет доступна для петербуржцев.

Получать информацию об отсутствии или наличии задолженности у горожан уполномоченные органы Петербурга будут из этой информационной системы. пресс-служба аппарата вице-губернатора города Станислава Казарина

Отслеживать, а также вносить в систему информацию о наличии или отсутствии у граждан задолженности в ГИС ЖКХ будут управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и капитального ремонта.

Ранее петербуржцы пожаловались на ошибки в квитанциях "Петроэлектросбыта".

Фото: Piter.tv