Граждане отметили, что второй месяц подряд им приходят одни и те же показания.

Петербуржцы пожаловались на ошибки в квитанциях "Петроэлектросбыта". Граждане отметили, что второй месяц подряд им приходят одни и те же показания.

Данную ошибку подтвердили в "Петроэлектросбыте", уточнив, что такая проблема коснулась не всех потребителей. Также петербуржцев предупреждали о возможном сбое еще в начале июня. Но потребителей просили обратить внимание, что начисленная сумма является корректной, несмотря на показания в квитанции бумажного формата.

Сумма является корректной и подлежит оплате в полном объеме. Счета с корректными сведениями о показаниях приборов учета можно скачать в личном кабинете на сайте pes.spb.ru или в приложении "ПСК/ПЭС. "Петроэлектросбыт"

Квитанции исправлять не стали, чтобы не было задержки доставки и оплаты счетов.

Ранее стало известно, что абоненты "Петроэлектросбыта" могут получить кешбэк с оплаты коммунальных услуг.

Фото: Piter.tv

