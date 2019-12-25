Абоненты "Петроэлектросбыта" могут получит кешбэк с оплаты коммунальных услуг

Размер кешбэка составит 1% от суммы платежа.

В "Петроэлектросбыте" рассказали, при каком условии жители Петербурга могут получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Информация об этом появилась в группе компании в "ВКонтакте".

"Коммуналку" нужно оплатить картой "Мир". Акция будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Она будет распространяться на абонентов, которые используют личный кабинет клиента или мобильное приложение "ПСК/ПЭС". Кешбэк составит 1%. В акции также учитываются кобейджинговые карты.

Подробнее можно узнать на сайте "Петроэлектросбыта".

Ранее Piter.TV рассказл, на сколько повысится платеж за коммунальные услуги в июле 2021 в Петербурге.



Фото: ВК/ АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"