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Абоненты "Петроэлектросбыта" могут получит кешбэк с оплаты коммунальных услуг
Сегодня, 13:06
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Абоненты "Петроэлектросбыта" могут получит кешбэк с оплаты коммунальных услуг

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Размер кешбэка составит 1% от суммы платежа.

В "Петроэлектросбыте" рассказали, при каком условии жители Петербурга могут получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Информация об этом появилась в группе компании в "ВКонтакте".

"Коммуналку" нужно оплатить картой "Мир". Акция будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Она будет распространяться на абонентов, которые используют личный кабинет клиента или мобильное приложение "ПСК/ПЭС". Кешбэк составит 1%. В акции также учитываются кобейджинговые карты. 

Подробнее можно узнать на сайте "Петроэлектросбыта". 

Ранее Piter.TV рассказл, на сколько повысится платеж за коммунальные услуги в июле 2021 в Петербурге. 

Фото: ВК/ АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"

Теги: кешбэк, коммунальные услуги, петроэлектросбыт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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