Абоненты "Петроэлектросбыта" могут получит кешбэк с оплаты коммунальных услуг

В "Петроэлектросбыте" рассказали, при каком условии жители Петербурга могут получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Информация об этом появилась в группе компании в "ВКонтакте".
"Коммуналку" нужно оплатить картой "Мир". Акция будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Она будет распространяться на абонентов, которые используют личный кабинет клиента или мобильное приложение "ПСК/ПЭС". Кешбэк составит 1%. В акции также учитываются кобейджинговые карты.
Подробнее можно узнать на сайте "Петроэлектросбыта".
Ранее Piter.TV рассказл, на сколько повысится платеж за коммунальные услуги в июле 2021 в Петербурге.
Фото: ВК/ АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"
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