На сколько повысится платеж за коммунальные услуги в июле 2021 в Петербурге

Цена повысится ниже ожидаемого уровня инфляции.

С 1 июля 2021-го года тарифы на коммунальные услуги повысятся. Новые цены петербуржцы увидят уже в июльских квитанциях. Об этом сообщила пресс-служба комитета по тарифам.

В среднем платеж повысится не более чем на 3,3%. Стоимость кубического метра горячей воды составит 112,81 руб., одна гигакалория отопления — 1880,11 руб, электроэнергия в домах с газовыми плитами — 4,98 руб./кВтч, в домах с электроплитами – 3,73 руб./кВтч., питьевая вода и водоотведение — 33,12 руб./куб.м.

В Смольном отметили, что повышение тарифов будет ниже ожидаемого уровня инфляции. Ежегодная тарифная индексация на коммунальные услуги происходит во всех регионах России.

Ранее ЗакС окончательно утвердил поправки к закону о расселении коммуналок.

Фото: Piter.TV