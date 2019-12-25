ЗакС окончательно утвердил поправки к закону о расселении коммуналок

Над поправками работала целая группа депутатов во главе с Оксаной Дмитриевой.

Депутаты Петербурга большинством голосов в третьем, окончательном чтении приняли поправки в закон о расселении коммуналок в историческом центре. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Парламентарии учли замечания, которые ранее сделало Министерство юстиции РФ. Так, например, вместо понятия "исторический дом" будет указано "историческое здание". Изменения законодательства юридико-технические правки не повлекут.

На одном из прошлых заседаний автор законопроекта Оксана Дмитриева обвинила Борис Вишневского в в действиях в интересах "ЖКХ-шной мафии", так как он был не доволен инициативой.

Фото: Piter.TV