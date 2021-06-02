Оксана Дмитриева обвинила Бориса Вишневского в действиях в интересах "ЖКХ-шной мафии"

В ЗакСе обсуждают поправки к законопроекту о расселении коммуналок.

Депутаты ЗакСа большинством голосов утвердили в первом чтении поправки в региональный Закон "О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра". Они были внесены по требованию Министерства юстиции.

Как поясняет один из авторов законопроекта Оксана Дмитриева, в основном это юридико-технические правки. Например, вместо понятия "исторический дом" будет указано "историческое здание". Стороной соглашения с инвесторами будет выступать комитет Смольного, а не правительство.

Законопроект раскритиковал Борис Вишневский. Глава Партии Роста в ЗакСе ответила не его критику.

Мне ваши танцы с бубнами, Борис Лазаревич, надоели. Вот это действительно танцы с бубнами вокруг исторического центра и нашего архитектурного достояния. Вы за 2 года не удосужились законопроект прочесть и выступаете с абсолютно провокационными заявлениями о том, что там предлагается насильственное выселение. Вы действуете в интересах ЖКХ-ной мафии, у которой действительно есть основания бороться против этого закона. сказала с трибуны Дмитриева.

Видео: Telegram / Оксана Дмитриева - политик