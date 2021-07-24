С 2020 года в Петербурге расселили 9,4 тыс. коммунальных квартир

Финансирование программы регулярно увеличивают.

За 5 лет в Петербурге расселили 9,4 тыс. коммунальных квартир. Жилищные условия улучшили 24,9 тыс. семей, сообщили в Смольном 12 ноября.

Финансирование программы регулярно увеличивают: на 2025-2027 годы в бюджете предусмотрено 5,6 млрд рублей. Средства позволят расселить еще 6 тыс. "коммуналок", где проживают 12 тыс. семей.

Мы видим значительный социальный эффект от этой работы и продолжаем ее планомерную реализацию. С начала 2025 года на расселение коммунальных квартир в Петербурге направлено порядка 1,8 млрд рублей социальных выплат. Благодаря этой поддержке 809 петербургских семей переехали из стесненных условий "коммуналок" в комфортабельное отдельное жилье. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

Как включить свою коммунальную квартиру в программу расселения? Важно состоять на жилищном учете и проживать в "коммуналке", включенной в специальный перечень. Также собственникам и нанимателям необходимо обратиться с совместным заявлением в администрацию своего района.

Ранее мы рассказывали о том, что многодетные семьи Петербурга смогут погасить ипотеку на 1 млн рублей.

