Воробьев поделился планами по расселению аварийного жилья в Подмосковье

По его словам, никто из участников госпрограммы не останется без нового комфортного дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился планами по расселению аварийного жилья в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что власти уделяют особое внимание семьям с детьми, которые были вынуждены продолжительное время ждать переселения. Он подчеркнул, что никто из участников госпрограммы не останется без нового комфортного дома. Глава Подмосковья уточнил, что в регионе ведут работу с многоквартирными домами, которые признали аварийными до 1 апреля текущего год. По его словам, сейчас там проживают 43 тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что в России предложили запустить программу послеродового патронажа.

Фото: mosreg.ru