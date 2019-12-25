  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, когда в Ленобласти может завершиться частичная мобилизация
Сегодня, 12:07
240
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда в Ленобласти может завершиться частичная мобилизация

0 0

На днях к властям поступили задачи по доукомплектации состава Росгвардии.

Проведение частичной мобилизации в Ленобласти может завершиться в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин в рамках встречи главы региона с депутатами областного парламента.

План по частичной мобилизации в регионе почти выполнен. Все основные мероприятия завершены, рассказал Ильин. Однако на днях к властям поступили задачи по доукомплектации состава Росгвардии. Задачу начнут решать после завершения работы по частичной мобилизации. 

Это не значит, что частичная мобилизация будет окончена. Завершить [ее] может только президент РФ. Но пока у нас никакой информации о каких-то дополнениях или новеллах нет.

Михаил Ильин, вице-губернатор по безопасности

Ранее на Piter.tv: всех мобилизованных многодетных отцов из Ленобласти вернут домой.

Фото: Pxhere

Теги: когда закончится частичная мобилизация, ленобласть, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии