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Всех мобилизованных многодетных отцов из Ленобласти вернут домой
Сегодня, 11:32
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Всех мобилизованных многодетных отцов из Ленобласти вернут домой

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Речь идет о мужчинах, которые имеют минимум трех детей.

В Ленобласти частичная мобилизация не коснется многодетных отцов. Мужчин с тремя детьми вернут домой. Об этом заявил  вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин, рассказали в tg-канале "Админка Ленобласти".

Решение было объявлено на  встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти. 

Известно, что регион поможет родственникам мобилизованных. Так, их семьи получат бесплатные проездные. Всем желающим нужно предоставить заявление и справку о подтверждении прохождения военной службы.

Ранее на Piter.tv: военные юристы Петербурга ответили на вопросы о мобилизации.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: вернут домой, ленобласть мобилизация, мобилизация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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