Всех мобилизованных многодетных отцов из Ленобласти вернут домой

В Ленобласти частичная мобилизация не коснется многодетных отцов. Мужчин с тремя детьми вернут домой. Об этом заявил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин, рассказали в tg-канале "Админка Ленобласти".
Решение было объявлено на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти.
Известно, что регион поможет родственникам мобилизованных. Так, их семьи получат бесплатные проездные. Всем желающим нужно предоставить заявление и справку о подтверждении прохождения военной службы.
Ранее на Piter.tv: военные юристы Петербурга ответили на вопросы о мобилизации.
Фото: Телеграм / Админка Ленобласти
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