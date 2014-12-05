Всех мобилизованных многодетных отцов из Ленобласти вернут домой

Речь идет о мужчинах, которые имеют минимум трех детей.

В Ленобласти частичная мобилизация не коснется многодетных отцов. Мужчин с тремя детьми вернут домой. Об этом заявил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин, рассказали в tg-канале "Админка Ленобласти".

Решение было объявлено на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти.

Известно, что регион поможет родственникам мобилизованных. Так, их семьи получат бесплатные проездные. Всем желающим нужно предоставить заявление и справку о подтверждении прохождения военной службы.

Ранее на Piter.tv: военные юристы Петербурга ответили на вопросы о мобилизации.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти