Решение о предоставлении услуги принимает Центр соцзащиты населения.

В Ленобласти семьи мобилизованных получат льготные БСК. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти". Всем желающим получить проездные нужно предоставить заявление и справку о подтверждении прохождения военной службы.

Документы начнут принимать до конца октября. Решение о предоставлении услуги принимает Центр соцзащиты населения. Заявление будут рассматривать в течение 9 рабочих дней.

Ранее на Piter.tv: мобилизованным жителям Ленобласти посоветовали писать письма родственникам.

Фото: Piter.tv