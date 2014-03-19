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В Ленобласти семьи мобилизованных получат льготные БСК
Сегодня, 16:45
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В Ленобласти семьи мобилизованных получат льготные БСК

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Решение о предоставлении услуги принимает  Центр соцзащиты населения.

В Ленобласти семьи мобилизованных получат льготные БСК. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти". Всем желающим получить проездные нужно предоставить заявление и справку о подтверждении прохождения военной службы.

Документы начнут принимать до конца октября. Решение о предоставлении услуги принимает  Центр соцзащиты населения. Заявление будут рассматривать в течение 9 рабочих дней. 

Ранее на Piter.tv: мобилизованным жителям Ленобласти посоветовали писать письма родственникам.

Фото: Piter.tv

Теги: льготные бск, мобилизация, помощь семьям мобилизованных, проезд на транспорте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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