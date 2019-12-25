Мобилизованным жителям Ленобласти посоветовали писать письма родственникам

Власти Ленинградской области постараются наладить письменное общение с мобилизованными. Об этом на пресс-конференции заявил помощник губернатора Ленобласти Сергей Мачинский.
Сергей Мачинский отметил, что были случаи, когда в районе СВО военнослужащие пытались связаться с родными с помощью смартфона и это заканчивалось трагедией. По его словам, сигнал смартфона легко отследить.
Телефоны можно иметь только кнопочные и то не все время, уточнил Мачинский.
Штаб помощи мобилизованным и их семьям заработал в Ленобласти.
Фото: pxhere.com
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