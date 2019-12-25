  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мобилизованным жителям Ленобласти посоветовали писать письма родственникам
Сегодня, 15:32
164
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мобилизованным жителям Ленобласти посоветовали писать письма родственникам

0 0

Телефоны можно иметь только кнопочные и не все время.

Власти Ленинградской области постараются наладить письменное общение с мобилизованными. Об этом на пресс-конференции заявил помощник губернатора Ленобласти Сергей Мачинский.

Сергей Мачинский отметил, что были случаи, когда в районе СВО военнослужащие пытались связаться с родными с помощью смартфона и это заканчивалось трагедией. По его словам, сигнал смартфона легко отследить. 

Телефоны можно иметь только кнопочные и то не все время, уточнил Мачинский. 

Штаб помощи мобилизованным и их семьям заработал в Ленобласти.

Фото: pxhere.com

Теги: мобилизация, телефоны
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии