Учения по "суверенному Рунету" перенесены на 23 декабря

Причину переноса не называют.

Стала известна дата проверки интернета в России на устойчивость и надежность. В Минкомсвязи запланировали масштабное тестирование системы на 23 декабря. Об этом сообщил Telegram-канал "ЗаТелеком" со ссылкой на документ, подписанный Константином Новиковым.

Известно, что чиновники перенесли дату исследования. Они должны были протестировать Рунет 19 декабря. В рамках работы эксперты изучат возможность перехвата абонентского трафика. Они также поймут, смогут ли хакеры раскрыть информацию об абонентах. К тестам привлекут Минкомсвязи, ФСБ, ФСО и Роскомнадзор.

Ранее Минкомсвязи: Рунет не будет развиваться по пути Китая.

Фото: Telegram-канал "ЗаТелеком"

Видео: YouTube/Aperture