Самоизоляция приведет к потере половины аудитории Рунета.

Минкомсвязи: Рунет не будет развиваться по пути Китая. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы ведомства. Алексей Волин заметил, что в противном случае сегмент потеряет 150 млн пользователей.

Сейчас количество потенциальных пользователей Рунета составляет в общей сложности 300 млн человек. При этом численность русскоязычной аудитории в 2 раза превышает численность населения страны. Поэтому самоизоляция не станет выгодным решением для России.

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Сегмент китайского интернета самодостаточен и способен находиться в изоляции. Однако иностранный опыт показал российским чиновникам, что те, кто хотят, могут обходить любую блокировку ресурсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФАС отказалась блокировать рекламу онлайн-казино на YouTube.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

