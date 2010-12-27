ФАС отказалась блокировать рекламу онлайн-казино на YouTube

ФАС заявила, что на YouTube не распространяется закон "О рекламе", т.к. сервис не является частью Рунета.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась блокировать рекламу казино на YouTube. В ведомстве заявили, что видеохостинг не является частью Рунета, поэтому на него не распространяется действующий в России закон "О рекламе". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

Кашеваров пояснил, что Рунет признан "виртуальной территорией Российской Федерации", однако в него попадают только те сайты, которые зарегистрированы на доменах .ru, .su и .рф. YouTube принадлежит к домену .com.

Напомним, в апреле этого года ассоциация, объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megago, TVZavr, Amediateka и TV1000Play пожаловалась ФАС на рекламу онлайн-казино на YouTube. Члены ассоциации заявили, что ролики транслируются с русскими подписями, а это значит, что они адресованы русскоязычной аудитории. Представители онлайн-бизнеса подчеркнули, что размещение материалов об азартных играх в России запрещено.

Ранее мы писали, что YouTube добавил новый раздел, в котором можно увидеть рейтинг самых популярных исполнителей в России.

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