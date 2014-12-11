ФАС снизила цены на семь важнейших лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цены на семь важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято на фоне обновления перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. В ФАС подчеркнули, что это стало возможным в результате агрегации перечня и проведения ведомством экономического анализа.

Уточняется, что ФАС рассмотрела цены производителей лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения онкологических, респираторных, инфекционно-воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний. После этого был проведен их экономический анализ. Снижение цен коснулось следующих препаратов: "Полиоксидоний", "Перекись водорода", "Периндоприл", "Морфи", "Сафнело", "Калквенс Т" и "Симбикорт".

