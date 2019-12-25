Россия экспортирует лекарства в более чем 150 стран. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, развитие экспорта отечественных лекарственных препаратов является одной из приоритетных задач для ведомства. Основными покупателями российских лекарственных препаратов являются Казахстан, Белоруссия, Турция, Алжир, Армения и еще несколько стран.

Алиханов добавил, что Минпромторг совместно с другими заинтересованными федеральными органами власти сформировали перечень из 46 стран, перспективных для экспорта отечественных лекарств. По итогам 2025 года экспорт лекарств из России увеличился более чем на 30%. Всего российские производители продали за рубеж лекарств на 1,3 млрд долларов.

