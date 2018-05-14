YouTube добавил новый раздел, в котором можно увидеть рейтинг самых популярных исполнителей в России

На популярном видеохостинге YouTube появился свой хит-парад. Теперь можно узнать какие клипы и каких исполнителей больше всего смотрят в том или ином городе или стране, в том числе и в Санкт-Петербурге.

На популярном видеохостинге YouTube появился новый раздел, в котором можно увидеть рейтинг популярных клипов и исполнителей по странам. В этом рейтинге можно проследить популярность той или иной композиции в зависимости от географического расположения. Этот хит-парад регулярно обновляется.

Так на сегодняшний день по этому рейтингу самым популярным исполнителем в России стал Егор Крид с композицией "Миллион алых роз". Самый популярный клип - "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова. А самой популярной композицией Meduza MATRANG, которая обогнала "Миллионы алых роз" Е. Крида.

В новом разделе названия исполнителей и композиций активные, по которым можно посмотреть сколько просмотров выбранной песни в разных странах и городах. Так например "Миллионы алых роз" Крида в Санкт-Петербурге просмотрели 877 344 раз. Это 4 позиция. Но, так или иначе, это самый просматриваемый видеоклип в Санкт-Петербурге. Топ-5 по северной столице выглядит так:

Видео: YouTube/BlackStarTV

Фото: скриншот YouTube