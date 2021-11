Трек "Blinding Lights" The Weeknd признан лучшей песней всех времен

На втором месте рейтинга оказался хит Чабби Чекера 60-х гг. "Twist".

Журнал Billboard опубликовал очередной хит-парад, в который собрал "лучшие песни всех времен". Первое место заняла песня "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd.

Авторы рейтинга заявили, что "Blinding Lights" сияет ярче всех среди почти 30 тысяч мелодий, когда-либо попадавших в Billboard Hot 100 за всю историю чарта. The Weeknd уже прокомментировал это достижение, отметив, что он старается не зацикливаться на этом и "просто благодарен".

Второе место в рейтинге занял хит Чабби Чекера 60-х гг. "Twist". В топ-3 также попала песня "Smooth" рок-группы Santana и Роба Томаса.

В первой десятке списка можно увидеть "Mack the Knife" Бобби Дарина, "I Gotta Feeling" The Black Eyed Peas, "Shape of You" Эда Ширана и другие композиции.

Видео: YouTube / The Weeknd