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The Weeknd представил анимационный клип на песню "Snowchild"

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Трек "Snowchild" вошел в недавно вышедший альбом The Weeknd "After Hours". 

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что The Weeknd представил анимационный клип на песню "Snowchild". Ролик опубликован на YouTube-канале певца.

В клипе музыкант путешествует от Торонто до Лос-Анджелеса. The Weekndсражается с прекрасными женщинами, которые превращаются в пантер. 

Известно, что соответствующий трек вошел в недавно вышедший альбом The Weeknd "After Hours".

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер российской фантастики "Вратарь Галактики".

Видео:The Weeknd/YouTube

Теги: the weeknd, клип the weeknd
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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