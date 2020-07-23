В четверг, 23 июля, стало известно о том, что The Weeknd представил анимационный клип на песню "Snowchild". Ролик опубликован на YouTube-канале певца.
В клипе музыкант путешествует от Торонто до Лос-Анджелеса. The Weekndсражается с прекрасными женщинами, которые превращаются в пантер.
Известно, что соответствующий трек вошел в недавно вышедший альбом The Weeknd "After Hours".
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер российской фантастики "Вратарь Галактики".
Видео:The Weeknd/YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все