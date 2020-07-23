Трек "Snowchild" вошел в недавно вышедший альбом The Weeknd "After Hours".

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что The Weeknd представил анимационный клип на песню "Snowchild". Ролик опубликован на YouTube-канале певца.

В клипе музыкант путешествует от Торонто до Лос-Анджелеса. The Weekndсражается с прекрасными женщинами, которые превращаются в пантер.

Известно, что соответствующий трек вошел в недавно вышедший альбом The Weeknd "After Hours".

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер российской фантастики "Вратарь Галактики".

Видео:The Weeknd/YouTube