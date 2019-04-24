Вышел трейлер российской фантастики "Вратарь Галактики"

Премьера киноленты запланирована на 27 августа.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вратарь Галактики". Ролик опубликован на YouTube-канале Кинокомпании "СТВ".

По сюжету Земля была разрушена после ряда галактических войн. Действие картины происходит в 2071 году. Главные герои вынуждены сражаться за судьбу планеты в футбольном матче против инопланетного зла.

Премьера киноленты запланирована на 27 августа.

Ранее мы сообщали о том, что HBO продлил остросюжетный сериал "Перри Мейсон" на второй сезон.

Видео:Кинокомпания "СТВ"/YouTube