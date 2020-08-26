В Москве впервые после пандемии состоялась крупная премьера фильма

В кинотеатре "Октябрь" показали картину Джаника Файзиева "Вратарь галактики".

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась долгожданная премьера фильма Джаника Файзиева "Вратарь галактики". Картина выйдет в прокат 27 августа – в День российского кино. Об этом пишет "Интерфакс".

Премьеру посетила глава Министерства культуры России Ольга Любимова. По ее словам, очень страшно возвращаться после такой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Любимова отметила, что "Вратарь Галактики" – очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают.

Действие картины разворачивается в Москве 2071 года. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва заросла тропическими лесами, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над столицей России возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу. В этой игре объединились спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют людей, которые наделены необыкновенными способностями и могут ими управлять.

Космобол обожают все, кроме главного героя Антона. Он мечтает лишь о том, чтобы найти работу и помочь своей семье. Однажды на парня обрушиваются сверхспособности, и его принимают в сборную. Теперь Антон играет в космобол. Молодой человек даже не подозревает, что один из матчей станет финальным сражением за Землю.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Романцов, Мария Лисова, Виктория Агалакова и Иван Иванович.

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Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"