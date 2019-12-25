Сериал по "Противостоянию" Стивена Кинга стартует 17 декабря

Действие разворачивается в мире, пережившем эпидемию кошмарного вируса.

CBS All Access объявил дату выхода сериала по книге Стивена Кинга "Противостояние". Премьера состоится 17 декабря.

Действие будет разворачиваться в мире, пережившем эпидемию кошмарного вируса. Выжившие люди разделились на два лагеря – одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к некому Черному Человеку.

Роли в сериале исполнят Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"), Вупи Голдберг ("Звездный путь"), Хизер Грэм ("Клиника") и др. Авторами стали Джош Бун ("Виноваты звезды") и Бен Кавелл.

Стоит отметить, что у книги уже была экранизация в 1994 году. При этом в новом сериале будет новый финал. История развернется после оригинальной концовки книги — его автором выступил сам Стивен Кинг.

Ранее мы писали, что Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ.

Фото: Википедия