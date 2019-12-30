The Weeknd выпустил новый клип на песню "Blinding Lights"

Меньше чем за час после релиза ролик посмотрели более полумиллиона раз.

Канадский певец The Weeknd представил у себя на YouTube-канале новый клип на композицию "Blinding Lights". Трек вышел в ноябре 2019 года и войдет в следующий альбом исполнителя.

В ролике показано, как артист развлекается в ночном городе: быстро ездит на машине, посещает клуб и попадает в драку. В конце клипа, снятого в красно-зеленых тонах, побитый The Weeknd радостный стоит на мосту и, пританцовывая, показывает большой палец.

"Blinding Lights" был снят на Фримонт-стрит в Лас-Вегасе. За режиссуру отвечал клипмейкер Anton Tammi, ранее работавший над такими музыкальными видео, как "JIL – ALL YOUR WORDS", "LYKKE LI – HARD RAIN", "RIMOWA x BANG & OLUFSEN" и "BRUCE SMEAR – PICK & ROLL" и другие.

Меньше чем за час после релиза ролик посмотрело более полумиллиона человек. При этом "Blinding Lights" уже на старте смог собрать почти 150 тысяч лайков.

Ранее мы писали о том, что Eminem в треке Godzilla побил свой рекорд по скорости читки.

Видео: YouTube / The Weeknd