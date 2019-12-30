Во вторник, 21 января, стало известно о том, что Eminem в треке Godzilla побил свой рекорд по скорости читки. Соответствующее заключение сделали его коллеги по сцене.
Как оказалось, Маршалл Мэтерс произнес в треке Godzilla 229 слов за 30 секунд —11.3 слога в секунду. Для сравнения, предыдущий рекорд составлял — 10.3 слога в секунду. Рэпер поставил его в пенсне "Majesty".
Напомним, что в пятницу, 17 января, стало известно о том, что Eminem внезапно выпустил одиннадцатый студийный альбом. Известно, что в записи "Music To Be Murdered By" участвовали Эд Ширан, Скайлар Грей, Juice WRLD.
Ранее мы сообщали о том, что священники из России покорили жюри французского "Голоса".
Видео:EMINEM/YouTube
Обсуждение ( 0 )