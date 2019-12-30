Они исполнили композицию "О, моя душа".

Во вторник, 20 января, стало известно о том, что священники из России покорили жюри французского "Голоса". Видео выступления опубликовано на сайте канала TF1.

Как оказалось, русские священники уже много лет живут во Франции. Семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир в познакомились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар. Они решили назвать коллектив Schola Fratrum. Священники спели на русском языке композицию "О, моя душа".

Члены жюри высоко оценили вокальные навыки исполнителей. Однако в следующий тур участники не прошли. При этом певица Лара Фабиан, которая выступала в шоу в качестве жюри, пригласила семинаристов спеть вместе в Москве на её концерте.

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Видео:tf1.fr