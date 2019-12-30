Empire назвал лучшие фильмы XXI века

Первое место в рейтинге заняла картина "Безумный Макс: Дорога ярости".

Эксперты журнала Empire назвали лучшие фильмы XXI века. Первое место в рейтинге заняла картина "Безумный Макс: Дорога ярости" австралийского режиссера Джорджа Миллера. По мнению авторов списка, она является "бескомпромиссным произведением искусства".

На втором месте расположилась первая часть трилогии Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца". Тройку лидеров замыкает "Темный рыцарь" Кристофера Нолана. В Empire назвали "бесконечно увлекательной" новую интерпретацию Джокера.

Четвертое и пятое места заняли фильмы "Начало" и "Лунный свет". На шестом месте расположился байопик про Facebook "Социальная сеть", на седьмое попали "Мстители: Война бесконечности".

В топ-10 также попал хоррор "Прочь" Джордана Пила, драма "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо и мелодрама "Трудности перевода" Софии Копполы.

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