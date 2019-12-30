ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания Федеральному собранию

Он увеличился на 3%.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил повышение рейтинга одобрения деятельности президента Владимра Путина после послания Федеральному собранию. Об этом сообщил "Интерфакс".

Путин выступал с посланием 15 января, в этот день рейтинг составлял 64%, но уже днем 16 января он вырос до 67%. Также сократилась доля тех, кто негативно оценивает деятельность президента, с 27 до 24%. Также почти 60% россиян назвали это послание интересным.

В послании Путин, например, предложил выплачивать маткапитал уже на первенца, выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет.