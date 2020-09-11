Фронтмен "Меджикул" рассказал, как написал хит "Марфа"

Группа Меджикул выступила на музыкальном фестивале STEREOLETO.

Съемочная группа Piter.TV пообщалась с фронтменом группы "Меджикул" Олегом Сапроновым. Он рассказал, как была написана песня "О, Марфа" – один из главных хитов музыкантов.

Она родилась, если честно, в шутку, в прикол. Я просто угорал с друзьями на дне рождения, импровизировал. Эта песня родилась во время импровизации на одной вечеринке, я пришел домой, сочинил куплеты. Так очень часто бывает, ты тусуешься, общаешься, фишулечку нащупал, услышал и все, она у тебя заедает, ты ее используешь в музыке. Олег Сапронов, фронтмен группы Меджикул

Ранее мы рассказывали, как прошел музыкальный фестиваль STEREOLETO в Севкабеле. Там выступили Папин Олимпос, Хадн Дадн, Хаски и многие другие музыканты, хедлайнером фестиваля стали Земфира и Noise MC.

Фото и видео: Piter.TV