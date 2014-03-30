Мишустин: вклад Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей

По словам Мишустина, пандемия "придала новый импульс развитию цифровой трансформации". Он отметил вклад крупнейших интернет-компаний.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность наращивания собственных цифровых компетенций в стране. Об этом он сказал в видеообращении к участникам 13-й недели российского интернета RIW 20/21.

По словам Мишустина, пандемия "придала новый импульс развитию цифровой трансформации". Так, например, вклад Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей. Премьер-министр отметил вклад крупнейших интернет-компаний, которые проявили социальную ответственность и в кратчайшие сроки нарастили мощности, предоставив тем самым людям бесплатный доступ к услугам.

Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он уверен, что в рамках RIW 20/21 участникам удастся обменяться опытом и лучшими практиками.

Ранее мы сообщили, что премьер-министр высказался о перспективах для укрепления международного сотрудничества в самых разных областях.

Видео: Правительство России