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Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете

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Владимир Колокольцев оценил работу по кибербезопасности в Интернете.

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев рассказал о массированных провокационных вбросах о Вооруженных сил России в глобальной сети Интернет, Рунете и социальных сетях в 2022 году, Соответствующее заявление глава МВД РФ Владимир Колокольцев сделал  в ходе выступления на расширенном заседании коллегии полиции, в которой также принял участие глава государства Владимир Путин.

Было выявлено пять тысяч административных правонарушений и 41 преступление. Также полицейскими задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций в отношении нашей армии. 

Владимир Колокольцев, глава МВД

Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир колокольцев, интернет, мвд, рунет, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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