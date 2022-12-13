Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов

Владимир Колокольцев оценил работу полиции по предотвращению незаконной миграции в стране.

Глава российского министерства по внутренним делам Владимир Колокольцев рассказал о том, что количество выявленных правоохранительными органами случаев незаконной миграции увеличилось на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Такой статистикой чиновник поделился с коллегами, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, проводимого при участии главы государства Владимира Путина.

В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% - случаев фиктивной постановки иностранцев на учет. Владимир Колокольцев, Глава МВД РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

