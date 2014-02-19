СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

Отразить нападение удалось с помощью сетевой инфраструктуры и систем фильтрации нежелательных запросов.

Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на сообщение источников в компании. По словам одного из собеседника СМИ, данное хакерское вмешательство стало крупнейшей атакой в истории отечественного интернета.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные. Неизвестные осуществили крупную DDoS-атаку на серверы "Яндекса". Ее небывалый масштаб был подтвержден американской компанией Cloudflare. По данным источника, эти нападения продолжаются и на текущей неделе.

Мы проводим расследование вместе с подрядчиками <...> Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны. из сообщения собеседника СМИ

Информацию о хакерской атаке подтвердил официальный представитель "Яндекса", однако стал раскрывать деталей произошедшего. По его словам, отразить нападение удалось с помощью сетевой инфраструктуры и систем фильтрации нежелательных запросов. Отмечается, что инцидент не повлиял на функционирование серверов и целостность данных пользователей.

Ранее мы сообщали, что в первой половине 2021 года по всему миру на 30% выросло число хакерских атак на образовательные учреждения.

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