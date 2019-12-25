Выросло число кибератак на образовательные учреждения по всему миру

Киберпреступники в основном "атакуют" учреждения в Италии, Индии и Израиле.

В первой половине 2021 года по всему миру на 30% выросло число хакерских атак на образовательные учреждения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование Check Point Software Technologies.

ТаК, в июле на один в вуз приходилось еженедельно в среднем 1739 кибератак. Причем основными целями киберпреступников являются образовательные учреждения в Италии, Индии и Израиле.

Предполагается, что рост кибератак может быть связан с переходом на "удаленку". Отмечается также недостаточная защищенность сервисов, которые используют как преподаватели, так и учащиеся.

Ранее мы писали, что ФАС хочет отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты.

Фото: pixabay