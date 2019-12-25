ФАС хочет отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты

В розничную стоимость товара включены также стоимость доставки до торговой точки, аренда, размер тарифов на ЖКХ.

Крупнейшие торговые сети в России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) почти завершили спор по поводу наценок в розничной продаже. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственный источник.

По информации издания, в ФАС 19 августа прошло совещание. В результате было решено, то торговые сети предоставят информацию о закупочных ценах, а также тех, что на полках. Речь идет о 24 наименования социально значимых базовых продуктов. Это в том числе мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, хлеб, чай, соль, свекла и так далее. В ведомстве в свою очередь предлагают установить "справедливые" наценки на данные продукты.

Отмечается, что в розничную стоимость товара включены также стоимость доставки до торговой точки, аренда, размер тарифов на ЖКХ.

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