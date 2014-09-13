ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик

"Лакосамид-АйПи" будет стоить на уровне 175 рублей за дозировку в 50 мг.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость первого отечественного противоэпилептического дженерика "Лакосамид-АйПи" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лакосамид". Известно, что цена на препарат будет на 18 процентов ниже, чем зарегистрированный в стране иностранный референтный препарат "Вимпат". Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства.

Известно, что цена за 14 таблеток дженерика "Лакосамид-АйПи" в дозировке 50 миллиграммов согласована на уровне 175 рублей. Стоимость аналогичной упаковке референтного лекарственного препарата "Вимпат" в России составляет 213 рублей. Эксперты уточнили, что согласование ФАС цен на российский дженерик повысит доступность препарата для пациентов и расширит выбор граждан для покупки после окончания действия патента на зарубежный оригинал. В медицинских структурах дженерик должен будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий по бесплатному оказания медицинской помощи.

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