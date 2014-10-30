ФАС возбудила дело против Т-Банка

Надзорные органы усмотрели нарушения в радиорекламе банковской организации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уголовное дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В надзорном ведомстве полагают, что презентационный ролик, транслировавшийся в радиоэфире, содержал в себе привлекательные сведения о переводах без ограничений, однако там отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банковские организации и комиссии в размере 1,5 процента. Соответствующими данными поделились с журналистами сотрудники прес-сслужбы ФАС.

ФАС усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5% пресс-служба ФАС

В ФАС уточнили, что такая ситуация не позволяла потребителям получать необходимые для совершения осознанного выбора сведения. В надзорном ведомстве добавили, что действия Т-Банка могут вводить в заблуждение людей и содержат признаки нарушения рекламного законодательства нашего государства. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия. Согласно КоАП, юридические лица в случае признания их вины должны выплатить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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Фото: www.tbank.ru