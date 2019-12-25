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ФАС обнаружила ограничения доступа интернет-провайдеров в ЖК ПИК
Сегодня, 12:56
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ФАС обнаружила ограничения доступа интернет-провайдеров в ЖК ПИК

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При установлении факта наличия антиконкурентных практик Федеральная антимонопольная служба намерена предпринять соответствующие меры правового воздействия.

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки ограничений конкуренции в жилых комплексах группы ПИК, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что собственники недвижимости указанных комплексов имеют возможность подключения исключительно к услугам единственного оператора интернета — компании "Ловител".

Антимонопольщики направили обращения в десять управляющих компаний, относящихся к застройщику, с требованием представить сведения о числе заявок, поданных операторами связи, а также объяснения касательно отказа допуска иных поставщиков телекоммуникационных услуг в жилые здания.

При установлении факта наличия антиконкурентных практик Федеральная антимонопольная служба намерена предпринять соответствующие меры правового воздействия.

 Ранее мы сообщили о том, что ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза.

Фото:  официальный сайт ФАС

Теги: санкт-петербург, фас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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