ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза

Эксперты рассказали сколько будет стоить "Диаквинолин" по сравнению с "Сиртуро".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость для покупателей на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин". Данный медицинский препарат будет на 47 процентов дешевле референтного лекарственного препарата "Сиртуро". В пресс-службе уточнили, что речь идет о "Диаквинолине" в рамках МНН "Бедаквилин" как отечественного, так и иностранного производства. Это лекарство показано к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких".

Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи сообщение от пресс-службы ФАС

Ццена за упаковку из 188 таблеток дженерика российского производства согласована на уровне 59,1 тысячи рублей. Стоимость аналогичной упаковки "Сиртуро" составляет около 100 тысяч рублей. Стоимость за упаковку в 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3,1 тысячи рублей.

Мишустин: борьба с ростом цен является одной из важнейших задач ФАС.

Фото: Piter.tv